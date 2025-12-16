佐賀県鳥栖市元町の鳥栖工業高で5日、キューポラと呼ばれる溶解炉を使った鉄の鋳造実習があった。全日制と定時制の機械科で学ぶ約40人が、約1500度で熱して溶かした鉄を鋳型に流し込み、実習で使う手巻きウインチや卓上万力の部品作りなどに挑戦した。同校によると、80年以上続く伝統行事で、厚生労働省のものづくりマイスターに認定されている熟練の技能者を講師に招いて実施している。溶解炉を使った実習は珍しく、県内で2校