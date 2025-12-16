今季の県産秋芽ノリの初入札が15日、佐賀市の県有明海漁協であった。1枚当たりの平均単価は51円75銭（前年同期比16円52銭増）と、漁協の記録に残る1965年以降の最高額を大幅に更新。生産枚数・額での4年ぶりの日本一奪還に向け、好調な滑り出しとなった。入札には14支所が出品。この日の販売枚数は1億1667万枚（同696万枚増）、販売額は60億3741万円（同21億7271万円増）だった。全国の商社51社の担当者約300人が参加し、ノリ