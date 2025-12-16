クリスマスシーズンに合わせ、佐賀市交通局は車内をクリスマス仕様に飾り付けた恒例の特別バスの運行を始めた。バスは1台のみで、路線も限定していないため「どのタイミングで乗れるかはお楽しみ」（担当者）。25日まで走らせる。外装は通常通りである一方、車内にはクリスマスリースやツリーのオーナメント、発光ダイオード（LED）のランプがきらきらと光り、華やかな雰囲気を演出。運転席ではサンタクロース姿の運転士がハン