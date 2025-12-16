ソフトバンクは15日、現役ドラフトでロッテから獲得した中村稔弥投手（29）の入団記者会見をみずほペイペイドーム内で行った。背番号は「30」。長崎県佐世保市出身の左腕は長崎・清峰高から亜大を経て、2019年ドラフト5位でロッテに入団した。今季成績は15試合の登板で0勝0敗、防御率3・15。通算では99試合登板で7勝9敗4ホールド、防御率4・03だった。中村稔は「地元九州ということで、小さい頃からダイエー、ソフトバンクが