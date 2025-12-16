ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５５円台前半での推移となっている。本日は円高が優勢となったほか、ドル安も加わり、ドル円は一時１５４円台に下落する場面も見られた。ただ、先週同様に１５５円を下回ると押し目買いも入るようで、１５５円の水準はかろうじて維持されている。 ストラテジストは「米経済の減速は対円でドル安が進む上で引き続き重要で、その点では明日発表の米雇用統計が、労働市場のよりタイムリӦ