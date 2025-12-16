NY原油先物1月限（WTI）（終値） 1バレル＝56.82（-0.62-1.08%） ニューヨーク原油の２０２６年１月限は続落。ウクライナの和平協議が大詰めを迎えているとの見方が強まっていることが相場を圧迫した。１４日からドイツのベルリンで米国やウクライナの交渉団が協議しており、大部分の争点が解消されたと見られている。米高官は記者団に対して、争点の９０％は解決したと語った。時事通信が報道している。また