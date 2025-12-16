※経済指標 【米国】 ＊ＮＹ連銀製造業景気指数（12月）22:30 結果-3.9 予想9.9前回18.7 【カナダ】 ＊消費者物価指数（CPI）（11月）22:30 結果0.1% 予想0.2%前回0.2%（前月比) 結果2.2% 予想2.3%前回2.2%（前年比) ＊製造業売上高（10月）22:30 結果-1.0% 予想-1.1%前回3.6%（3.3%から修正）（前月比) ※発言・ニュース ＊トランプ大統領 ・本日の協議でウクライナ