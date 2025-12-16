伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第７回は２年ぶりに復活出場する東海大。＊＊＊隈本賢世主務は、今回の箱根駅伝に出場登録された１６選手の中から同じ４年の草刈恭弓を推した。「彼とは（東海大相模）高校が同じということもあり、都大路（全国高校駅伝）の大舞台で良い走り（３区１３位）をしている姿を見ていました」と理由を