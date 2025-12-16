与党の補完勢力公明党は2025年度の補正予算案に賛成した。公明の斉藤鉄夫代表は今回の対応について「物価高対策としてより早く困っている方々に届けたいという意味で賛成を決めた。公明の提案が随所に反映されている」と述べた。が、補正予算案に賛成したことは、永田町では若干の驚きをもって迎えられた。【写真】創価大学出身の芸能人“二大巨頭”と、減少に歯止めがかからない公明党の“比例代表”獲得票数「公明が補正予算案