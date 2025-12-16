伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第７回は２年ぶりに復活出場する東海大。＊＊＊前々回の箱根経験者が６人いることは強み。１区の兵藤、２区の花岡は同じ区間に臨むことが濃厚だ。前々回、１０区で１０位から１１位に後退し、シード権を失ったロホマンは前回の予選会では熱中症のためゴール手前１０メートルで途中棄権。二重の