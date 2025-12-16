ウクライナのゼレンスキー大統領は15日、和平案をめぐるアメリカなどとの協議を終えて会見し、領土問題に関しては「依然、隔たりがある」との認識を示しました。ゼレンスキー大統領はドイツで2日間にわたり、アメリカやヨーロッパの代表団らと和平案をめぐり協議しました。ゼレンスキー氏は15日、協議後の会見で、領土問題については「痛みを伴う問題だと考えている」と述べつつも、「依然として隔たりがある」と述べました。また