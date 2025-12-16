阪神ＪＦを快勝して２歳女王に輝いたスターアニス（牝２歳、栗東・高野）は激闘から一夜明けた１５日、栗東の自厩舎で静養した。小川陽助手は「厩舎に戻ったのは午後７時過ぎ。へとへとになっている感じはなく、カイバもしっかり食べています」とレース後の様子を説明。ゲート裏から移動するバスの中でレースを見守ったそうだが「追いだしを我慢していたので、あとは伸びるだけだなと見ていました。デビュー前から推進力がすご