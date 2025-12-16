「朝日杯ＦＳ・Ｇ１」（２１日、阪神）今週の仁川は２歳マイル王決定戦。重賞勝ち馬４頭を筆頭に将来性豊かな若駒が顔をそろえた。主役を張るのは新馬−サウジアラビアＲＣを連勝中のエコロアルバ。阪神外回りのマイル戦において、前走で見せた強烈な末脚はライバル勢の脅威となる。一方、データ班がイチ推しするのはデイリー杯２歳Ｓ２着馬カヴァレリッツォ。Ｃ・デムーロを背に頂点奪取を期待した。▼傾向（過去１０年）