「朝日杯ＦＳ・Ｇ１」（２１日、阪神）前走サウジアラビアＲＣが圧巻のパフォーマンス。エコロアルバが堂々と主役を張る。スタートの出が甘く、道中〜４角までは馬群から離された最後方。それでも、直線で加速に転じると１頭だけ別次元の走り。上がり３Ｆ３３秒２の切れ味で全馬をひと飲みするだけでなく、余裕しゃくしゃくと２着に１馬身半の差をつけた。圧巻の末脚に田村師もほれぼれ。「１回スイッチが入ったらガッと行