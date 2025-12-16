「それは違うでしょ……」――部下の言動に対して、このように感じることは誰にでもあるでしょう。そして、「この人のために、きちんと指導しなければ……」と、“親心”からアドバイスをしようとしますが、そこで一瞬立ち止まる必要があります。その“親心”が部下を潰す可能性があるからです。どういうことなのか？ どうしたらよいのか？ この記事では、新刊『なぜ、あなたのチームは疲れているのか？』から抜粋しながら、このよ