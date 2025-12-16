家族や職場の上司から、お節介だったり理不尽な「アドバイス」を貰った経験はないだろうか？そして、真面目でがんばりやな人ほど、反省して改善しようとするもの。だが、そのアドバイスは本当に聞き入れる必要があるのだろうか？「手を抜くこと」や、変えられない過去と他人に執着しないことの大切さを、専門家が解説する。※本稿は、精神科医の藤野智哉『「そのままの自分」を生きてみる精神科医が教える心がラクになるコツ』（