16日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比160円安の5万80円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万168.11円に対しては88.11円安。出来高は6916枚だった。 TOPIX先物期近は3432.5ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIX現物終値比1.03ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50080-1606916 日経225mini