ソフトバンクの野村勇内野手（29）が攻守両面で自身のスタイルを確立させると決意を語った。15日に優勝旅行先の米ハワイから帰国。30歳シーズンとなる来季“勇流”をつくり上げ、遊撃のレギュラーをつかみ取りにいくと誓った。今季は126試合に出場して、自己最多の12本塁打を放つなど才能を開花させた。来季さらに飛躍するため、オフの期間も危機感を持ちながらガムシャラに自分を高める。常夏の島でのリフレッシュを経て、勝