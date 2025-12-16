ソフトバンクの4年目右腕・大竹風雅投手（26）は、支配下での再契約に向けて3度目の千賀塾で技術を磨く。師匠であるメッツ・千賀滉大投手（32）の自主トレ参加には条件があるといい、肘が前に出る癖の改善に努めている。千賀も同じ癖があったが、肩のライン上で投げるフォームに変えてから平均球速が4キロ上がった過去を知り、意識高く臨んでいる。大竹は1月の千賀塾への参加条件として、課題が出されていた。「肘を痛めない投