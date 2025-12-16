ソフトバンク育成ドラフト1位の池田が憧れている捕手は城島健司CBO。1メートル85と体が大きく、同じく身長が高かった城島CBOの現役時代の映像を見て勉強を続けてきた。「スローイングだったら肩が強いですし、座っても投げられる」。大先輩のような日本を代表するキャッチャーを目指していく。新潟県上越市出身で高校（関根学園）の先輩に西武・滝沢がいる。小学生時代から交流があり、4学年先輩だが、「夏央くん」と呼ぶ特別