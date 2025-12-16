東大出身のタレントでクイズプレーヤーの伊沢拓司（31）が15日深夜に放送されたテレビ朝日「伊沢みなみかわのクイズに出ない世界」（月曜深夜2・36）に出演。番組アンケートの結果に衝撃を受けた。今回は新企画「100人中何人クイズ」が放送された。同企画は街中で100人にアンケートを実施し、結果からクイズを出題する。第1問は「『クイズが強い芸能人といえば誰ですか?』と聞いて『伊沢拓司』と答えたのは100人中何人?」。