憧れだった球団で信頼される中継ぎになる――。現役ドラフトでロッテからソフトバンクへ移籍した中村稔弥投手（29）が15日、みずほペイペイドームで入団会見に臨んだ。新背番号「30」のユニホームに袖を通し「チャンスと捉えて結果で信頼してもらえるように。地元が九州でダイエー、ソフトバンクは憧れ、プレーは夢でした。中継ぎで40、50試合は投げたい」と意気込んだ。実家は城島健司CBOと同じ長崎県佐世保市の相浦地区で「