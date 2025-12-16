横浜F・マリノスの新スポーティングダイレクター（SD）に千葉でGMを務める鈴木健仁氏（54）の就任が濃厚であることが15日までに分かった。関係者によると、正式サインを経て近日中にも発表される見通し。鈴木氏は現役時代にDFとして横浜Mで約7年間プレーした実績がある。引退後は福岡のチーム統括部長などを歴任。21年に千葉のGMに就任し、今季J1昇格プレーオフを制して17年ぶりのJ1復帰に導いた。横浜Mは今季15位と苦しんでお