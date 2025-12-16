ソフトバンクの中村晃が来季もチームを勝利に導く“ここぞの一打”を放つと誓った。「そういうところが求められていると思う。そういう打席を増やしていきたい」11月に腰の手術を受け、当面はリハビリ調整となるが開幕をしっかりと見据えている。V旅行先のハワイでは軽めのジョギングも再開。故障者が続出する中で頼もしくクリーンアップも担い健在ぶりを証明した背番号7は、レギュラー奪取の思いも胸に準備を進めていく。