2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝。102回目を迎える今大会に、大東文化大学は4年連続54回目の出場となります。1968年の第44回大会に初出場した大東文化大は、1975年の第51回大会で初優勝して以来、過去4度の総合優勝を誇ります。しかし、前回第101回大会では、19位に沈み、2年ぶりにシード権を逃しました。「他大学のエース級の選手と張り合える」指揮官もたたえる存在昨年は全日本大学駅伝、箱根駅伝ともにシード権を掴めず。と