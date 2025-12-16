2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（1月3日配信記事を再掲。記事は原文ママ）2024年の年の瀬を盛り上げた『第75回NHK紅白歌合戦』。朝ドラコンビの橋本環奈と伊藤沙莉（さいり）の司会をはじめ、B’zのサプライズ歌唱が話題となった。大みそかにふさわしいきらびやかな演出が目立ったが、そのなかで異彩