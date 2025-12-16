2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（1月30日配信記事を再掲。記事は原文ママ）1月27日、16時から始まった中居正広の女性トラブルを巡るフジテレビの「やり直し会見」は紛糾した結果、深夜2時23分に終了。実に10時間半という凄まじい長丁場となった。会見には191媒体、437人が集まり、様々な質問が飛び