●総尺7時間の一大巨編に未公開部分が フジテレビの動画配信サービス・FODで配信中の『めちゃ×2メチャってるッ!』の「完全版」の新エピソードが、15日午前2:50に配信スタートした。新撮に加え全12話に収まらなかった未公開映像をナインティナインが振り返るという内容だ。しかし、『めちゃ×2イケてるッ!』をルーツに持ち、総監督・片岡飛鳥氏が手掛けるこの番組の「完全版」が、ただ未公開映像を紹介するだけで収まるはずがない