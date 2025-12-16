愛知県東浦町で15日、横断歩道を渡っていた84歳の女性がひき逃げされた事件で、74歳の女が逮捕されました。逮捕されたのは東浦町に住む無職・栗元くみ子容疑者(74)です。警察によりますと、栗元容疑者は15日午前9時45分ごろ、東浦町緒川のイオンモール東浦の前の道路で、横断歩道を渡っていた84歳の女性を軽自動車ではねてケガをさせたにも関わらず、そのまま逃げた疑いが持たれています。女性は病院に搬送されまし