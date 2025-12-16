元銀座ホステスの人気占い師・蝦名里香先生が「手相」と「算命学」を組み合わせたオリジナル占術『美人占花』をもとに導き出した、今すぐ幸せになれる「開運法」を月2回お届けします！全体の運気12月後半は「自分を信じ抜くとき」。戊子（ぼどのね）の気がふわりと広がり、これまで積み重ねてきた努力が一気に花開くタイミング。美人占花の法則では“自分を信じる力”が運を押し上げると考えます。この時期は「私ならできる」と未