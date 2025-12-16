結婚は当人同士の問題と言われるが、実際には家同士の付き合いも無視できない。結婚前に相手の家族に違和感を抱き、別れを選んだ人もいる。長崎県の50代女性は、かつて付き合っていた彼の実家に遊びに行った際、強い違和感を覚えたという。それは彼氏の母親が、食卓に上がってしまった孫を叱っていた時のことだ。女性の名前を出してこう注意したという。「そんな事したら、○○ちゃん（私の名前）に行儀悪いって嫌われるよ」孫の箸