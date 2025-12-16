シャオミの調理家電「Xiaomi エアフライヤー 6.5L」をレビュー！スマートフォン（スマホ）を発端にいわゆる黒物家電のメーカーとして急成長したXiaomiですが、最近では総合家電メーカーとして自動車や白物家電などの幅広い製品の開発や販売にも力を入れています。中でも白物家電についてはシンプルなデザインの製品が用意されており、すでに海外では人気となっていましたが、日本でもコストパフォーマンス（コスパ）が高いことから