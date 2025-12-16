不倫が発覚しても、子どものために一度は再構築を試みる夫婦はいる。しかし、裏切り行為が現在進行形で続いているとなれば話は別だ。妻の不倫に苦悩している50代男性から、投稿が寄せられた。結婚10年を超える妻との間には、2人の子どもがいるという。妻は下の子が小学生になったのを機に、自宅近くのデイサービスでフルタイムのパートとして働き始めた。本来の仕事は事務作業であるはずが……。「人手不足で、日中は現場に入り、