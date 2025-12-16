今日16日は、北海道では日本海側を中心に雪が降り、吹雪く所があるでしょう。東北や北陸は昼頃から雨や雪が降り、雷を伴って降り方の強まる所がありそうです。関東から九州、沖縄は日差しが届くでしょう。今日16日北海道から北陸は雪や雨関東から西は日差し今日16日は、大荒れの天気は収まりますが、北海道は日本海側を中心に雪や雨が降るでしょう。沿岸部を中心に風の強い状態も続きそうです。東北や北陸は午後ほど雨や雪が降