「第５０回報知映画賞」の表彰式が１５日、東京・渋谷区のセルリアンタワー東急ホテルで行われた。映画専門チャンネル「ＢＳ１０スターチャンネル」が、来年の開局４０周年に向け、「ＢＳ１０プレミアム」に名称を変更した。同チャンネルの加入視聴者が投票するＢＳ１０プレミアム賞が今回から新設され、初代受賞作に「国宝」が選ばれた。李監督は「映画ファンの投票によって選ばれたということがうれしいですね」と喜んだ。