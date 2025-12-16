「第５０回報知映画賞」の表彰式が１５日、東京・渋谷区のセルリアンタワー東急ホテルで行われた。第１回から全５０回の選考委員を務めてきた映画評論家の渡辺祥子氏に、報知新聞社の依田裕彦会長からサプライズ表彰で花束が贈られた。贈る側から一転して受ける側として壇上に立った渡辺氏は「全くのサプライズなので話すことを何も考えてない。うれしくもあり、恥ずかしい気持ちも」と照れた表情。「新人賞を取った人が５年