読売テレビ・日本テレビ系のアニメ「青のミブロ第二期芹沢暗殺編」（土曜・後５時３０分）が、２０日にスタートする。主人公・ちりぬにお役の梅田修一朗（３０）、田中太郎役の堀江瞬（３２）、芹沢鴨役の竹内良太（４３）の声優３人が、それぞれの役に対する愛着のほか、アフレコの様子や見どころについて熱い思いを語った。（古田尚）―それぞれのキャラクターに対する愛着は。梅田「僕は（ちりぬ）におと一緒に、キ