¸µNMB48¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¾åÀ¾Îç¡Ê24¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾×·âÅª¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Èµ­¤·¡¢»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ»þ¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¶»¸µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÏÆÊ¢¤«¤é¹ø¤Î¤¯¤Ó¤ìÉôÊ¬¤Þ¤Ç¡¢ÂçÃÀ¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥ì¥°É÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖºÇ¹â¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤À¤è¤©¡Á¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¨¥Ã¥í¡×¡Ö»É·ãÅª¡×¡Ö»É·ã¤¬¶¯¤¹¤®¤ë