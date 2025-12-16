ものまね芸人のニッチローさん（株式会社DUALIS提供）名字で全国最多を争うとされる「佐藤」と「鈴木」両チームによるサッカー対決が2026年3月8日、栃木県佐野市で開かれる。市は16日、全国の佐藤さんと鈴木さんに対し、参加者募集を始めた。市は佐藤姓の由来が「佐野の藤原」だとする説から、ゆかりの地をうたい、25年にも両姓の草野球大会を開いた。両チームの監督は、元サッカー日本代表佐藤勇人さんと、元プロ野球選手イチ