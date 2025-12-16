札幌市南区の住宅で女性2人の遺体が見つかった事件で警察は、53歳の息子を死体遺棄の疑いで逮捕しました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは札幌市南区の会社員西東英紀容疑者・53歳です。西東容疑者は今月11日ごろ、札幌市南区川沿の住宅で母のよしえさんと妹の美雪さんの死体を放置し遺棄した疑いが持たれています。今月13日、2人の遺体はリビングで見つかり、西東容疑者も両手首と両足首にけがをして病院に搬送されました。調べに