オーストラリアの航空会社カンタス航空は新千歳とシドニーを結ぶ新たな直行便を就航しました。およそ6年ぶりの再開です。カンタス航空は新千歳とシドニーを結ぶ直行便をおよそ6年ぶりに就航しました。両都市を結ぶ直行路線を記念し、セレモニーが開かれ、カンタス航空のマスコット「マチルダ」が搭乗する客を見送りました！（客）「直行便があってすぐにいきたい国にいけるのは便利だなと思います。」（カ