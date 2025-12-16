広島の新入団選手発表会見に出席した新井監督が、来春キャンプのメンバー振り分けについて言及。高卒で唯一指名されたドラフト6位・西川と右肘トミー・ジョン手術を受けた同7位・高木を除く7選手の1軍スタートを明言した。育成2選手も含む異例の大量抜てき。「高卒は1人だけで（7人は）大卒と独立リーグ（出身）。自分が編成とスカウトに（指名を）お願いした。1年目から自分で居場所をつかんでほしい」と期待した。