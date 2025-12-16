広島の新入団選手発表が15日、広島市内であり、ドラフト7位の高木が、11月に右肘関節内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けたことが発表された。右腕は「2年目のキャンプからしっかり投げることができたら理想」と、27年春からの投球再開への青写真を描いた。11月5日に仮契約を結び、翌6日にメディカルチェックで群馬県の病院を受診。手術を勧められ、「やれるなら一日でも早く」と決断して同15日に受けた。す