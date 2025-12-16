今年10月、新潟県長岡市の歩道で30代女性の胸を触った疑いで高校教師の男(36)が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、長岡市荻野に住む高校教師の男(36)です。男は10月3日午後7時半ごろ、長岡駅近くの歩道で30代女性にナンパ目的で声をかけ、女性に断られると女性の胸を衣服の上から1回わしづかみにした疑いがもたれています。女性の家族が交番に届け出たことで発覚しました。警察の調べに対し、高校教師の男は