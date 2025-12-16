「第５０回報知映画賞」の表彰式が１５日、東京・渋谷区のセルリアンタワー東急ホテルで行われた。作品賞・海外部門を受賞した「エミリア・ペレス」は、女性として新たな人生を歩むことになった麻薬カルテルの元ボスと、協力を依頼された弁護士の人生をミュージカル仕立てで描く異色のエンターテインメント。配給したギャガ株式会社の依田巽代表取締役社長ＣＥＯは「この作品のメッセージをこんなにしっかり受け止めてくれる