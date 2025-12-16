「第５０回報知映画賞」の表彰式が１５日、東京・渋谷区のセルリアンタワー東急ホテルで行われた。２３年ぶりに作品賞、監督賞をダブル受賞した「国宝」の李相日監督（５１）は「信頼こそ、その人の力を引き出す」と周囲に感謝した。＊＊＊「国宝」で喜久雄（吉沢亮）の役者人生に影響を与える人間国宝・小野川万菊役を演じた田中泯（８０）が花束ゲストを務め、吉沢と李監督を祝福した。ダンサーとして長く活躍して