NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4335.20（+6.90+0.16%） 金２月限は続伸。時間外取引では、労働市場の下振れリスクやドル安を受けて押し目を買われた。欧州時間に入ると、上値を伸ばした。日中取引では、ドル安一服などを受けて利食い売りが出た。 MINKABU PRESS