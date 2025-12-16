漫才頂上決戦「M-1グランプリ」。昨年、令和ロマンが見せた衝撃…史上初の2連覇で、常識が覆された！ ©M-1グランプリ事務局 そして、今年。漫才師たちの歩みは止まらない！ ©M-1グランプリ事務局 ©M-1グランプリ事務局 ©M-1グランプリ事務局 ©M-1グランプリ事務局 ©M-1グランプリ事務局 聞こえてくる、新時代の足音。日本一の漫才師を目指し、史上最多11521組が集結！ 12月4日の準決勝。