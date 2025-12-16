FBI＝アメリカ連邦捜査局などは、12月31日に西部・カリフォルニア州で計画されていた連続爆破テロ計画を阻止したと発表しました。FBIは15日、司法省と連携して極左で親パレスチナの思想を持つ反政府・反資本主義のグループに所属する4人を拘束し、連続爆破テロを阻止したと発表しました。4人は、12月31日の夜にカリフォルニア州のロサンゼルス周辺の5か所で爆破テロを計画していて、不法移民などを取り締まるICE＝移民・税関捜査局