15日夕方、JR博多駅近くで70代の男性が息子に首などを刺され病院に搬送されました。警察によりますと、15日午後6時すぎ、福岡市のJR博多駅の近くで「人が刺されている。血が出ている」と目撃者から通報がありました。刺されたのは70代の男性で、重傷とみられ病院で治療中ですが、搬送時、意識はあったということです。通報後すぐに、男性の息子で住居不定の無職・酒井祐基容疑者が近くの交番を訪れ、血が付いた包丁1本を持ったまま